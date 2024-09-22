Практика судів
  1. Фото
  2. / Суд інфо

У Харкові пошкоджено будівлю Східного апеляційного господарського суду внаслідок ворожого удару, фото

08:12, 22 вересня 2024
Водночас суд продовжує здійснювати правосуддя у штатному режимі.
У Харкові пошкоджено будівлю Східного апеляційного господарського суду внаслідок ворожого удару, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пошкоджено будівлю Східного апеляційного господарського суду внаслідок ворожого удару по центральній частині Харкова.

У суді повідомляють, що в приміщенні вибуховою хвилею було вибито та понівечено більше 70 вікон, групи вхідних дверей, суттєво порушено герметичність скляного даху центрального атріуму суду.

В багатьох кабінетах суддів та працівників апарату суду, а також в залах судових засідань обрушилися стелі, були вирвані внутрішні двері, постраждала оргтехніка та інше обладнання, яке забезпечує здійснення процесу правосуддя.

Наразі силами працівників суду проводяться роботи щодо прибирання та приведення до ладу приміщень суду.

«Проте, власні можливості суду, а також ентузіазм та відданість улюбленій роботі працівників суду вочевидь є недостатніми для найшвидшого подолання всіх наслідків завданих будівлі ушкоджень, що має загрозу потрапляння всередину опадів, а також неможливості запуску системи опалення в осінньо-зимовий період, який має розпочатися протягом місяця.

У зв’язку з чим, висловлюємо сподівання на невідкладне реагування та допомогу з боку керівництва відповідних органів системи правосуддя, а також уповноважених органів виконавчої влади», — зазначають в судовій установі.

Водночас, не зважаючи на вказані обставини, а також на триваюче перебування суду у прифронтовій зоні та щоденні обстріли Міста-героя Харкова, Східний апеляційний господарський суд продовжує здійснювати правосуддя у штатному режимі з особливостями роботи, встановленими на період воєнного стану.

Наразі у суді наявна технічна можливість для проведення судових засідань як в приміщенні суду, так і в режимі відеоконференції.

Додамо, що 21 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Росіяни завдали по місту ударів керованими авіабомбами, влучили в житлову багатоповерхівку: постраждала щонайменше 21 особа, серед них троє дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Офіс Генерального прокурора отримав доступ до системи Аркан

Офіс Генпрокурора зможе отримувати дані про людей, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України.

У 12 апеляційних судах залишилося лише по одній колегії суддів для розгляду кримінальних справ – Вища рада правосуддя

В усіх загальних апеляційних судах залишилося 170 суддів, які розглядають кримінальні провадження.

Чи залишить новий міністр агрополітики Віталій Коваль «закритий клуб» у сфері призначення органів з сертифікації сільгосптехніки

Україна намагається привести законодавство до європейських стандартів, втім, у сфері призначення органів, які здійснюють сертифікацію тракторів та іншої спільгосптехніки, залишається «закритий клуб».

У Верховній Раді планують виправити ситуацію зі зниженням зарплати у керівних працівників Пенсійного фонду

Для того, щоб керівні працівники Пенсійного фонду не звільнялися, пропонують внести зміни до державного бюджету на 2024 рік.

Галина Третьякова пропонує виключити з закону про судоустрій заборону участі суддів у страйках

Але записати цю заборону в іншому законі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва