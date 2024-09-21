Володимир Зеленський пояснив, в чому полягає відповідь на питання, коли завершиться війна

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна має перемогти в цій війні, може перемогти, але разом з усім світом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію та щоб повернути нормальну безпеку. Про це він сказав у вечірньому зверненні 21 вересня.

Він зазначив, щоб це сталося, рішучість партнерів України має відповідати сміливості українців.

«Відповідь на питання «Коли завершиться ця війна?» насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні! Може перемогти. Але разом з усім світом», - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що чітка стратегія України буде на столі у партнерів та у президента США.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський заявив, що план перемоги повністю підготовлений.

Раніше Зеленський заявляв, що план перемоги України розрахований на швидкі рішення партнерів у жовтні – грудні.

Додамо, що у Офісі Президента назвали головні положення плану перемоги України.

Також Зеленський повідомляв, чи має Україна план «Б», якщо Джо Байден не підтримає план перемоги.

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