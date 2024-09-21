Камала Гарріс погодилася на дебати на CNN і кинула виклик Дональду Трампу

CNN запропонував формат, за яким кандидати відповідатимуть на питання модераторів протягом 90 хвилин без живої аудиторії у студії.

Віце-президентка та кандидатка у президенти США Камала Гарріс прийняла запрошення на дебати, які 23 жовтня планує організувати телеканал CNN. І закликала опонента Дональда Трампа взяти у них участь. Про це повідомили на сайті телеканалу.

Глави президентської кампанії демократки Джен О'Меллі Діллон зазначила, Камала Гаріс готова до ще однієї можливості розділити сцену з Трампом.

«У Дональда Трампа не повинно виникнути проблем із згодою на ці дебати», - сказала вона.

CNN запропонував формат, за яким кандидати відповідатимуть на питання модераторів протягом 90 хвилин без живої аудиторії у студії. У заяві телеканалу йдеться, що Трамп та Гарріс отримали запрошення.

Нагадаємо, попередні дебати між кандидатами у президенти США відбулися на ABC News.

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