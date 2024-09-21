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У Києві знову суттєво погіршився стан повітря

20:10, 21 вересня 2024
У столиці фіксується підвищення концентрації пилу.
У Києві знову суттєво погіршився стан повітря
Фото: ukrinform.com
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Київська міська державна адміністрація повідомила, що станом на 19:00 у столиці спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

«Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області», - повідомили у КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря у КМДА порекомендували:

- закрити вікна;

- обмежити перебування на вулиці;

- пити багато води;

- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даним сервісу IQair, індекс забрудненості у Києві оцінюється у 116. По цьому показнику столиця України входить у топ-10 міст світу.

Як відомо, 20 вересня Київ увійшов в п’ятірку світового рейтингу по забрудненості повітря.  

Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила, що зараз у Вишгородському районі є один осередок пожежі. 

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