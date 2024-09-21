Джо Байден доручив «зрушити небо та землю» заради необхідної допомоги Україні — Білий дім

Джо Байден рішуче налаштований підтримати Україну наприкінці президентського терміну.

Фото: golosameriki.com

Директора по Європі в Раді з питань нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що президент США Джо Байден доручив «зрушити небо та землю», щоб Україна отримала всю необхідну допомогу. Про це він сказав в інтерв'ю «Голосу Америки».

За словами Карпентера, у Білому домі не знають, якою буде реакція Байдена на план перемоги, який наступного тижня представить Президент України Володимир Зеленський.

«Але, звичайно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну і поставити її у найсильнішу позицію наприкінці свого перебування на посаді. І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо та землю, щоб переконатися, що ми надаємо всю, особливо військову допомогу», - зазначив він.

Говорячи про дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб території рф він сказав, що це може бути темою для обговорень. «Але знову ж таки у мене немає жодних повідомлень сьогодні», - додав Карпентер.

За його словами, на сьогодні з цього питання точаться дуже активні дискусії. «І ми справді вважаємо, що Україні потрібно мати далекобійні засоби, які вона може використати», - сказав представник Білого дому.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, чи має Україна план «Б», якщо Джо Байден не підтримає план перемоги.

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