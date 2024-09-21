Юристів закликали до відповідального використання штучного інтелекту

Міжнародна асоціація юристів нагадала, що людський фактор відіграє центральну роль в правосудді.

Фото: harvard.edu

Міжнародна асоціація юристів (IBA) і Центр штучного інтелекту і цифрової політики (CAIDP), що базується у Вашингтоні 19 вересня опублікували звіт про використання штучного інтелекту юристами, в якому йдеться, що ця технологія вже широко застосовується юридичними фірмами, пише cdr-news.com.

У доповіді попереджається про необхідність належних консультацій та навчання, а також додається, що «прийняття рішень людиною та людська відповідальність, виражені в роботі юристів та адвокатів, суддів та магістратів, а також судів та трибуналів є основою права».

Презентація доповіді «Майбутнє вже настало: штучний інтелект та юридична професія» відбулася на щорічній конференції IBA.

У звіті йдеться, що використання ШІ в юридичній професії набуло широкого поширення, хоча «і з регіональними та розмірними відмінностями», нині в основному в маркетингу, розвитку бізнесу та адміністративних функціях.

Потенційні вигоди для здійснення правосуддя полягають у зниженні навантаження та витрат, а також у покращенні доступності професії, і є «очікування, що ШІ вплине на структуру юридичних фірм, найм і бізнес-моделі». Однак ШІ створює «значні проблеми» для управління даними, безпеки, інтелектуальної власності та конфіденційності.

У своїй заяві президент IBA Альмуден Арпон де Мендівіль Альдам сказав: «IBA оцінила та підкреслила вирішальну роль, яку мають відігравати юристи, залишаючись у центрі управління технологічними змінами. ШІ не може призвести до непрозорих систем, що загрожують основним правам і цінностям сучасних суспільств. Крім того, юридична професія має прийняти ШІ, зрозуміти та навчитися використовувати його, щоб юридичні послуги могли отримати вигоду з цієї дивовижної еволюції».

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