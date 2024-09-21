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Юристов призвали к ответственному использованию искусственного интеллекта

20:59, 21 сентября 2024
Международная ассоциация юристов напомнила, что человеческий фактор играет центральную роль в правосудии.
Юристов призвали к ответственному использованию искусственного интеллекта
Фото: harvard.edu
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Международная ассоциация юристов (IBA) и базирующийся в Вашингтоне Центр искусственного интеллекта и цифровой политики (CAIDP) 19 сентября опубликовали отчет об использовании искусственного интеллекта юристами, в котором говорится, что эта технология уже широко применяется юридическими фирмами, пишет cdr-news.com.

В докладе предупреждается о необходимости надлежащих консультаций и обучения, а также добавляется, что «принятие решений человеком и человеческая ответственность, выраженные в работе юристов и адвокатов, судей и магистратов, а также судов и трибуналов, являются основой права».

Презентация доклада «Будущее уже наступило: искусственный интеллект и юридическая профессия» состоялась на ежегодной конференции IBA.

В отчете говорится, что использование ИИ в юридической профессии получило широкое распространение, хотя «и с региональными и размерными различиями», в настоящее время в основном в маркетинге, развитии бизнеса и административных функциях.

Потенциальные выгоды для осуществления правосудия заключаются в снижении нагрузки и расходов, а также в улучшении доступности профессии, и есть «ожидание, что ИИ окажет значительное влияние на структуру юридических фирм, найм и бизнес-модели». Однако ИИ создает «значительные проблемы» для управления данными, безопасности, интеллектуальной собственности и конфиденциальности.

В своем заявлении президент IBA Альмуден Арпон де Мендивиль Альдам сказал: «IBA оценила и подчеркнула решающую роль, которую должны играть юристы, оставаясь в центре управления технологическими изменениями. ИИ не может привести к непрозрачным системам, ставящим под угрозу основные права и ценности современных обществ. Кроме того, юридическая профессия должна принять ИИ, понять и научиться использовать его, чтобы юридические услуги могли извлечь выгоду из этой удивительной эволюции».

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