Джо Байден поручил «сдвинуть небо и землю» ради необходимой помощи Украине — Белый дом

Джо Байден решительно настроен поддержать Украину в конце президентского срока.

Фото: golosameriki.com

Директор по Европе в Совете по вопросам нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что президент США Джо Байден поручил «сдвинуть небо и землю», чтобы Украина получила всю необходимую помощь. Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».

По словам Карпентера, в Белом доме не знают, какова будет реакция Байдена на план победы, который на следующей неделе представит Президент Украины Владимир Зеленский.

«Но, конечно, президент Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильнейшую позицию в конце своего пребывания в должности. И он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы оказываем всю особенно военную помощь», - отметил он.

Говоря о разрешении на удары дальнобойным оружием вглубь территории россии он сказал, что это может быть темой для обсуждений. «Но опять-таки у меня нет никаких сообщений сегодня», - добавил Карпентер.

По его словам, на сегодняшний день по этому вопросу ведутся очень активные дискуссии. «И мы действительно считаем, что Украине нужно обладать дальнобойными средствами, которые она может использовать», - сказал представитель Белого дома.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, есть ли у Украины план «Б», если Джо Байден не поддержит план победы.

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