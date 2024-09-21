В Киеве снова существенно ухудшилось состояние воздуха

В столице фиксируется повышение концентрации пыли.

Фото: ukrinform.com

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Киевская городская государственная администрация сообщила, что по состоянию на 19:00 в столице наблюдается временное ухудшение состояния воздуха

Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

«Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области», - сообщили в КГГА.

К улучшению ситуации с состоянием воздуха в КГГА порекомендовали:

- закрыть окна;

- ограничить пребывание на улице;

- пить много воды;

- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

По данным сервиса IQair, индекс загрязненности в Киеве оценивается в 116. По этому показателю столица Украины входит в топ-10 городов мира.

Как известно, 20 сентября Киев вошел в пятерку мирового рейтинга по загрязненности воздуха.

Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что сейчас в Вышгородском районе есть одна ячейка пожара. Речь идет о участке площадью до 2 гектаров.

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