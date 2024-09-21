Камала Харрис согласилась на дебаты на CNN и бросила вызов Дональду Трампу

CNN предложил формат, по которому кандидаты будут отвечать на вопросы модераторов в течение 90 минут без живой аудитории в студии.

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис приняла приглашения на дебаты, которые 23 октября планирует организовать телеканал CNN. И призвала оппонента Дональда Трампа поучаствовать в них. Об этом сообщили на сайте телеканала.

Главы президентской кампании демократки Джен О'Мелли Диллон отметила, Камала Харис готова к еще одной возможности разделить сцену с Трампом.

«У Дональда Трампа не должно возникнуть проблем с согласием на эти дебаты», - сказала она.

CNN предложил формат, по которому кандидаты будут отвечать на вопросы модераторов в течение 90 минут без живой аудитории в студии. В заявлении телеканала говорится, что Трамп и Харрис получили приглашение.

Напомним, предыдущие дебаты между кандидатами в президенты США прошли на ABC News.

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