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Владимир Зеленский объяснил, в чем состоит ответ на вопрос, когда завершится война

20:34, 21 сентября 2024
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина должна победить в этой войне, может победить, но вместе со всем миром.
Владимир Зеленский объяснил, в чем состоит ответ на вопрос, когда завершится война
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая неделя может стать во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор, эту агрессию и вернуть нормальную безопасность. Об этом он сказал в вечернем обращении 21 сентября.

Он отметил, чтобы это произошло, решительность партнеров Украины должна соответствовать смелости украинцев.

«Ответ на вопрос «Когда завершится эта война?» на самом деле, когда решительность партнеров не будет отставать от того, что мы можем делать для нашей защиты, для нашей независимости, для нашей победы. Украина должна победить в этой войне! Может победить. Но вместе со всем миром», – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что четкая стратегия Украины будет на столе у ​​партнеров и президента США.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский заявил, что план победы полностью подготовлен.

Ранее Зеленский заявлял, что план победы Украины рассчитан на скорые решения партнеров в октябре – декабре. 

В Офисе Президента назвали главные положения плана победы Украины.

Также Владимир Зеленский сообщал, есть ли у Украины план «Б», если Джо Байден не поддержит план победы.

 

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