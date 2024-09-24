Враг обстрелял КАБами жилые районы Харькова, есть погибшие

Во вторник, 24 сентября, российские оккупанты обстреляли четыре административных района Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
«Информация о пострадавших и разрушениях собирается соответствующими службами. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города», – написал он.
По словам городского головы Харькова, согласно предварительной информации, террористы попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.
В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов добавил, что в результате удара 3 человека погибли и 15 получили ранения.
Источник фото: Омбудсман Дмитрий Лубинец
Ранее сообщалось, что в Харькове повреждено здание Восточного апелляционного хозяйственного суда в результате вражеского удара.
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