Враг обстрелял КАБами жилые районы Харькова, есть погибшие

Удары россии пришлись по четырем административным районам Харькова.

Фото иллюстративное источник фото - ukrinform.com

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Во вторник, 24 сентября, российские оккупанты обстреляли четыре административных района Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Информация о пострадавших и разрушениях собирается соответствующими службами. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города», – написал он.

По словам городского головы Харькова, согласно предварительной информации, террористы попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов добавил, что в результате удара 3 человека погибли и 15 получили ранения.

Источник фото: Омбудсман Дмитрий Лубинец

Ранее сообщалось, что в Харькове повреждено здание Восточного апелляционного хозяйственного суда в результате вражеского удара.

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