Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

Судді з Запоріжжя та Житомирщини підтвердили відповідність займаній посаді.

23 вересня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Смокович Михайло Васильович - Оріхівський районний суд Запорізької області - відповідає займаній посаді. Внести Вищій раді правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Сташків Тарас Богданович - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області - відповідає займаній посаді. Внести Вищій раді правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді.

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