Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

Судьи из Запорожья и Житомирской области подтвердили соответствие занимаемой должности.

23 сентября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Смокович Михаил Васильевич – Ореховский районный суд Запорожской области – отвечает занимаемой должности. Внести Высшему совету правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи

Сташков Тарас Богданович – Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области – отвечает занимаемой должности. Внести Высшему совету правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи.

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