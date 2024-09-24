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В Харькове россияне ударили КАБом по дому, который уже был обстрелян в начале войны — фото и видео

16:48, 24 сентября 2024
Игорь Терехов сообщил, что дом, по которому пришелся удар в Киевском районе города, ранее уже был обстрелян.
В Харькове россияне ударили КАБом по дому, который уже был обстрелян в начале войны — фото и видео
Источник фото: Омбудсман Дмитрий Лубинец
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Как известно, 24 сентября враг обстрелял КАБами жилые районы Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Киевском районе сейчас известно о 13 пострадавших, среди них один погибший.

Он отметил, что дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны.

«Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом», – сообщил Терехов.

Источник фото: Омбудсман Дмитрий Лубинец

Источник видео: Игорь Терехов

Ранее сообщалось, что в Харькове повреждено здание Восточного апелляционного хозяйственного суда в результате вражеского удара.

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