В Харькове россияне ударили КАБом по дому, который уже был обстрелян в начале войны — фото и видео

Как известно, 24 сентября враг обстрелял КАБами жилые районы Харькова.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Киевском районе сейчас известно о 13 пострадавших, среди них один погибший.
Он отметил, что дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны.
«Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом», – сообщил Терехов.
Источник фото: Омбудсман Дмитрий Лубинец
Источник видео: Игорь Терехов
Ранее сообщалось, что в Харькове повреждено здание Восточного апелляционного хозяйственного суда в результате вражеского удара.
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