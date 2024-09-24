Воздушные силы не подтвердили нарушение воздушного пространства Украины со стороны Беларуси

Вероятно, было применено радиолокационное помеха.

Фото: УНИАН

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что факт нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлен.

Там отметили, что, вероятно, было применено радиолокационное препятствие.

Ранее мониторинговые каналы сообщили, что 24 сентября белорусский учебно-боевой самолет Як-130 вошел в воздушное пространство Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что воздушная цель (не скоростная) находилась на границе Киевской и Житомирской областей и пересекла государственную границу с территории Беларуси.

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