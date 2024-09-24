Громадська рада при АРМА склала свої повноваження

АРМА оголошуватиме новий склад Громадської ради відповідно до чинного законодавства та з урахуванням вимог.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про припинення діяльності діючого з 2022 року складу Громадської ради при АРМА. Відповідне рішення було прийнято під час загальних зборів.

У АРМА зазначають, що під час розгорнутої повномасштабної війни проти України, перебування керівного складу Громадської ради в місті Харків, ускладнень, які виникають у звʼязку з електропостачанням, та відповідно можливостями оперативно опрацьовувати нагальні питання, за відсутності коштів та фінансування про що неодноразово зверталася увага членів Громадської ради, можливості постійної участі в засіданнях комісій, які проводить Нацагентство офлайн, попереднім виходом зі складу Громадської ради чотирьох членів за власної ініціативи, АРМА підтримало рішення загальних зборів та подякувало попередньому складу Громадської ради за схвалені рішення.

Нацагентство оголошуватиме новий склад Громадської ради при АРМА відповідно до чинного законодавства та з урахуванням вимог, які діють в період воєнного стану на території України.

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