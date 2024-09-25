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Средняя зарплата госслужащих в августе составила около 56 тысяч гривен

14:29, 25 сентября 2024
Минфин публикует информацию об оплате труда в государственных органах в январе-августе 2024 года.
Средняя зарплата госслужащих в августе составила около 56 тысяч гривен
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Министерство финансов обнародовало данные о расходах на оплату труда в государственных органах и представляет данные за январь – август 2024 года. В августе 2024 года средняя зарплата в госорганах составила 55,8 тысячи гривен. Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, с 1 января Кабмин ввел новые условия оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, тем самым повысил прозрачность, предсказуемость и справедливость в выплате заработной платы работникам государственных органов.

Со своей стороны, Минфин ежемесячно публикует информацию о фактическом уровне средней заработной платы в государственных органах, местных госадминистрациях, органах судебной власти. Информация представлена ​​в разрезе уровней должностей.

«В обновленном дашборде добавлены данные Пенсионного фонда Украины, финансирование административных расходов которого осуществляется за счет поступлений от уплаты ЕСВ. В настоящее время закончен переход всех, кроме определенных специальным законодательством, органов государственной власти на систему оплаты труда на основе классификации должностей, более прозрачной и предсказуемой. В то же время подчеркиваем, что эффективное использование бюджетных средств должно быть самым высоким приоритетом для всех государственных и местных органов, а также бюджетных учреждений», – прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Так, по сравнению с январем, зарплата выросла на 44,6%. В начале года она составила 38,6 тысячи гривен.

Ознакомиться с подробной информацией о оплате труда в государственных органах, местных госадминистрациях и органах судебной власти в 2024 году можно по ссылке.

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