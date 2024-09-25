Середня зарплата держслужбовців у серпні становила близько 56 тисяч гривень

Мінфін публікує інформацію щодо оплати праці в державних органах у січні – серпні 2024 року.

Міністерство фінансів оприлюднило дані щодо видатків на оплату праці в державних органах і представляє дані за січень – серпень 2024 року. У серпні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 55,8 тисяч гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Так, із 1 січня Кабмін запровадив нові умови оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад, тим самим підвищив прозорість, передбачуваність і справедливість у виплаті заробітної плати працівникам державних органів.

Зі свого боку, Мінфін щомісяця публікує інформацію щодо фактичного рівня середньої заробітної плати у державних органах, місцевих держадміністраціях, органах судової влади. Інформацію подано в розрізі рівнів посад.

«В оновленому дашборді додано дані Пенсійного фонду України, фінансування адміністративних витрат якого здійснюється за рахунок надходжень від сплати ЄСВ. Наразі закінчено перехід усіх, окрім визначених спеціальним законодавством, органів державної влади на систему оплати праці на основі класифікації посад, яка є більш прозорою та передбачуваною. Водночас наголошуємо, що ефективне використання бюджетних коштів має бути найвищим пріоритетом для всіх державних і місцевих органів, а також бюджетних установ», – прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Так, у порівнянні з січнем зарплата зросла на 44,6%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.

Ознайомитися з детальною інформацією щодо оплати праці в державних органах, місцевих держадміністраціях та органах судової влади у 2024 році можна за посиланням.

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