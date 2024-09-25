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Аналітики пояснили, чому так суттєво зросли ціни на білокачанну капусту в Україні

22:18, 25 вересня 2024
Наразі білокачанна капуста в Україні коштує вже в середньому в 3,3 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
Аналітики пояснили, чому так суттєво зросли ціни на білокачанну капусту в Україні
Джерело фото: Shelley Pauls / Unsplash
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З початку поточного тижня в Україні почали підвищуватися ціни на білокачанну капусту. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, уже сьогодні фермери з основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу в діапазоні 18-25 грн/кг ($0,44-0,60/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Широкий ціновий діапазон виробники пояснюють різною якістю пропонованих овочів. При цьому, за словами продавців, попит з боку покупців стабільний у різних цінових сегментах.

«Наразі білокачанна капуста в Україні коштує вже в середньому в 3,3 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку не виключають, що на початку наступного тижня ціни на дану продукцію можуть зрости ще істотніше. Однак уже через тиждень-другий вони прогнозують істотний ціновий спад, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів», - пишуть аналітики проєкту EastFruit та пояснюють, що український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація даної продукції середніх сортів вже завершилася, а до продажів пізніх сортів приступили лише поодинокі господарства.

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