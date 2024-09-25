Аналитики объяснили, почему так существенно выросли цены на белокочанную капусту в Украине

В настоящее время белокочанная капуста в Украине стоит уже в среднем в 3,3 раза дороже, чем в аналогичный период в прошлом году.

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С начала текущей недели в Украине начали повышаться цены на белокочанную капусту. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, уже сегодня фермеры из основных регионов производства предлагают белокочанную капусту к продаже в диапазоне 18-25 грн/кг ($0,44-0,60/кг), что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Широкий ценовой диапазон производители объясняют разным качеством предлагаемых овощей. При этом, по словам продавцов, спрос со стороны покупателей стабилен в разных ценовых сегментах.

«В настоящее время белокочанная капуста в Украине стоит уже в среднем в 3,3 раза дороже, чем в аналогичный период в прошлом году. При этом игроки рынка не исключают, что в начале следующей недели цены на данную продукцию могут подняться еще существеннее. Однако уже через неделю-другую они прогнозируют существенный ценовой спад, когда на рынок начнет массово поступать капуста поздних сортов», - пишут аналитики проекта EastFruit и объясняют, что украинский рынок капусты переживает период межсезонья, когда реализация данной продукции средних сортов уже завершилась, а к продажам поздних сортов приступили только единичные хозяйства.

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