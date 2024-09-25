В Днепропетровской области будут судить председателя и секретаря городского совета, которые требовали $30 000 взятки у предпринимателя

Предприниматель хотел построить общежитие для переселенцев.

Судят председателя и секретаря одного из городских советов Днепропетровской области, которые требовали 30 тысяч долларов взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев. Об этом сообщает Госбюро расследований.

«На территории общины еще с 90-х годов стояла недостройка школы площадью 4,5 тыс. кв. м. Предприниматель решил отремонтировать это помещение, чтобы там могли проживать, в том числе и переселенцы. Платить за проживание граждан должна была международная гуманитарная организация», — рассказали в ГБР.

С этим предложением он обратился в городской совет. Чиновники во время встреч сообщили, что есть два варианта решения вопроса: за 50 или за 30 тысяч долларов.

В случае получения 50 тысяч долларов, чиновники обещали вынести вопрос на голосование сессии и обеспечить подписание меморандума о передаче здания в долгосрочную аренду без объявления специального тендера.

А за 30 тысяч долларов предприниматель должен отдавать фигурантам еще и откаты.

В апреле 2024 года предприниматель передал 30 тысяч долларов секретарю совета в его кабинете. Во время передачи денег оба чиновника были задержаны.

Они обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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