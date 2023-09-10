Е-резидентство: іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн

Повноцінно Е-резидентство запустять після завершення розробки й тестування інформаційної системи.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що уряд ухвалив постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн.

Вона врегульовує:

- механізм набуття та скасування статусу е-резидента;

- порядок формування та ведення системи «Е-резидент» спільно з Державною податковою службою та банками;

- захист персональних даних електронних резидентів.

«Відтепер для відкриття бізнесу в Україні іноземцям не потрібно бути присутніми особисто. Так само дистанційно можна буде керувати власною справою та відкривати банківські рахунки.

Зручним також буде механізм сплати податків і звітування. Цю функцію виконуватиме той український банк, де іноземець відкрив поточний рахунок. Тобто, фінустанова виступатиме його податковим агентом», - йдеться у повідомленні.

Повноцінно сервіс запустять після завершення розробки й тестування інформаційної системи.

Е-резидентство не буде доступне громадянам росії, білорусі та країн, що входять до «сірого» чи «чорного» списків Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Раніше стали відомі перші країни-учасники програми е-Резидентства України.

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