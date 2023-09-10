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У ЗСУ пояснили, що означає індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби

22:00, 10 вересня 2023
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У ЗСУ пояснили, що означає індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби
Фото: freepik
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Представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко пояснив, що означає індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Армія.Inform.

За його словам, у ЗСУ різні роди військ, сил, є різні військово-облікові спеціальності, різні завдання, різний рівень навантаження.

«Тому індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби — це прийняття індивідуального рішення щодо кожного військовослужбовця, який має певні проблеми зі здоров’ям, визначення конкретно до кожного клінічного випадку кожної людини ступеня придатності до проходження військової служби», - сказав підполковник медичної служби.

Дмитро Мірошниченко також зазначив, що ВЛК ухвалюють рішення індивідуально – придатний, обмежено придатний, непридатний тощо.

«Якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє за станом здоров’я виконувати обов’язки військової служби, то таку людину, звісно, не можуть мобілізувати до війська. Інший випадок, якщо є захворювання, які перебувають в довготривалій ремісії (3–5 років), це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки, то буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний», - заявив він.

Далі, за його словами, приймається постанова про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю, щоб дати командирам більше можливостей та розуміння на яку посаду доцільніше призначити військовослужбовця, враховуючи поточний стан його здоров’я.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Також Міноборони знайшло, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК: дані братимуть із електронної системи охорони здоров’я. 

Ще ми писали, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.

Додамо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що в Україні необхідно врегулювати питання «обмежено придатних» до військової служби.

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