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У Омбудсмана роз'яснили процедуру влаштування під опіку чи піклування родичів дитини, яка залишилася без батьків

20:27, 10 вересня 2023
Діючи в найкращих інтересах дитини, Кабінет Міністрів у 2022 році спростив процедуру влаштування під опіку чи піклування дітей, які опинилися без батьків у воєнний час.
У Омбудсмана роз'яснили процедуру влаштування під опіку чи піклування родичів дитини, яка залишилася без батьків
Джерело фото: Freepik.com
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Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну без батьківського піклування залишились 10 153 дитини, з яких 1 610 дітей – у зв’язку зі смертю чи загибеллю батьків.

Як розповіли у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, діючи в найкращих інтересах дитини, Кабінет Міністрів у 2022 році спростив процедуру влаштування під опіку чи піклування дітей, які опинилися без батьків у воєнний час.

Зокрема, було доповнено Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ.

Відповідно до пункту 79 Порядку на час дії надзвичайного або воєнного стану спрощено пакет документів для родичів та інших близьких людей (у тому числі хрещених батьків), які бажають взяти під опіку чи піклування дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.

Відтак кандидат в опікуни, піклувальник повинен подати службі у справах дітей за місцем свого проживання або за місцем виявлення дитини такі документи:

  • заяву;
  • копію паспорта громадянина України;
  • документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною;
  • довідку від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку;

довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника або через Портал «Дія».

Якщо довідку про наявність чи відсутність судимості отримати неможливо, кандидат в опікуни, піклувальник повинен подати заяву про відсутність притягнення його до кримінальної відповідальності за наступні злочини:

- проти життя і здоров’я;

- волі, честі та гідності;

-  статевої свободи та статевої недоторканності особи;

- проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності;

- у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- за злочини, передбачені статтями 148, 150, 1501, 164, 166, 167, 169,181, 187,324, 442 Кримінального кодексу України.

Опікун чи піклувальник також вказує у заяві, що він не має непогашеної чи не знятої в установленому законом порядку судимості за вчинення інших злочинів (пункт 10 частини 1 статті 212 Сімейного кодексу України. Відповідальність за достовірність наданої службі у справах дітей інформації щодо відсутності судимості покладається на опікунів чи піклувальників. У разі виявлення факту подання недостовірної інформації опіку, піклування може бути скасовано протягом місяця.

Після припинення надзвичайного або воєнного стану довідку про наявність чи відсутність судимості необхідно надати службі у справах дітей протягом місяця.

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