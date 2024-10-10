Апеляційний суд залишив в СІЗО підозрюваного у «зливі» локацій ЗСУ Остапа Стахіва

Він перебуватиме під вартою два місяці без можливості внесення застави.

Фото: Остап Стахів/Фейсбук

Львівський апеляційний суд залишив в СІЗО підозрюваного у «зливі» локацій ЗСУ псевдоактивіста Остапа Стахіва. Про це повідомляє Суспільне.

Суд постановив залишити без змін рішення за 2 жовтня, а саме — тримання під вартою без застави.

Нагадаємо, що 2 жовтня, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для Остапа Стахіва, якого підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ.

Що відомо про Остапа Стахіва

Остап Стахів створив декілька громадських організацій та влаштовував протести на різну тематику. Від початку пандемії він зосередився на одній темі. На своїй Facebook-сторінці Стахів проводив прямі трансляції в яких спростував офіційну інформацію про коронавірус. Також він організовував пікети та влаштовував провокації у ковід-відділеннях лікарень.

У 2023 році Остап Стахів почав організовувати платні курси, де після 21 дня усім, хто пройшов цей курс, обіцяли видати журналістські посвідчення.

23 травня 2024 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не підтримала рішення про реєстрацію трьох медіа Остапа Стахіва: «Галицькі вісті», «Ідея і чин», «Правозахисники».

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