Іноземці зможуть обіймати офіцерські посади у ЗСУ – Рада прийняла закон

До цього іноземці та особи без громадянства могли проходити військову службу виключно на посадах рядового, сержантського і старшинського складу.

Фото: ukrinform.com

Іноземці та особи без громадянства отримали можливість проходити військову службу на посадах офіцерського складу у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон.

Законопроект 12023 в цілому підтримали 276 нардепів.

До цього іноземці та особи без громадянства могли проходити військову службу виключно на посадах рядового, сержантського і старшинського складу.

«За два з половиною роки війни проти російської агресії ми побачили чимало іноземців, які доєдналися до Сил оборони і довели свою спроможність ефективно виконувати складні завдання на полі бою. Раніше вони могли служити лише на рядових та сержантських посадах, але новий закон посилює кадровий потенціал нашого війська», - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров. Так він прокоментував ухвалення закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України».

Іноземці та особи без громадянства зможуть звертатися до центрів рекрутингу, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та військових частин з клопотанням проходити військову службу на офіцерських посадах.

Після розгляду таких звернень вони будуть спрямовуватися до Центру рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу.

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