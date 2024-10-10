Иностранцы смогут занимать офицерские должности в ВСУ – Рада приняла закон

До этого иностранцы и лица без гражданства могли проходить военную службу исключительно в должностях рядового, сержантского и старшинского состава.

Фото: ukrinform.com

Иностранцы и лица без гражданства получили возможность проходить военную службу в должностях офицерского состава в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины. Верховная Рада приняла соответствующий закон.

Законопроект 12023 в целом поддержали 276 нардепов.

До этого иностранцы и лица без гражданства могли проходить военную службу исключительно в должностях рядового, сержантского и старшинского состава.

«За два с половиной года войны против российской агрессии мы увидели немало иностранцев, присоединившихся к Силам обороны и доказавших свою способность эффективно выполнять сложные задачи на поле боя. Раньше они могли служить только на рядовых и сержантских должностях, но новый закон усиливает кадровый потенциал нашей армии», – отметил министр обороны Украины Рустем Умеров. Так он прокомментировал принятие закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины».

Иностранцы и лица без гражданства смогут обращаться в центры рекрутинга, центры предоставления административных услуг, центры занятости, территориальные центры комплектования и социальной поддержки и воинские части с ходатайством проходить военную службу на офицерских должностях.

После рассмотрения таких обращений они будут направляться в Центр рекрутинга по приему иностранцев и лиц без гражданства на военную службу.

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