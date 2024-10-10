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Депутатку Хмельницької міськради взяли під варту із можливістю заставу у 49 млн гривень

16:35, 10 жовтня 2024
Суд арештував депутатку міськради Хмельницького за підозрою у незаконному збагаченні на понад 1,5 мільйона доларів США.
Депутатку Хмельницької міськради взяли під варту із можливістю заставу у 49 млн гривень
Джерело фото: Cуспільне
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Печерський районний суд Києва арештував на два місяці депутатку Хмельницької міської ради, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Їй також дозволили внести заставу у розмірі 49 мільйонів гривень. Як зазначають ЗМІ, мова йде про Світлану Баранську.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки, проте ДБР виявило в депутатки понад 1,5 мільйона доларів США у різній валюті, які не були задекларовані. Під час обшуків у її індивідуальних банківських комірках та на місці роботи вилучили ці кошти, а також нерухомість, яку вона не вказала у своїй декларації.

Раніше повідомлялося, що жінку затримали за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

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суд депутат Хмельницький ДБР офіс генерального прокурора

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