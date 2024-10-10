Депутатку Хмельницької міськради взяли під варту із можливістю заставу у 49 млн гривень

Суд арештував депутатку міськради Хмельницького за підозрою у незаконному збагаченні на понад 1,5 мільйона доларів США.

Джерело фото: Cуспільне

Печерський районний суд Києва арештував на два місяці депутатку Хмельницької міської ради, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Їй також дозволили внести заставу у розмірі 49 мільйонів гривень. Як зазначають ЗМІ, мова йде про Світлану Баранську.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки, проте ДБР виявило в депутатки понад 1,5 мільйона доларів США у різній валюті, які не були задекларовані. Під час обшуків у її індивідуальних банківських комірках та на місці роботи вилучили ці кошти, а також нерухомість, яку вона не вказала у своїй декларації.

Раніше повідомлялося, що жінку затримали за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.