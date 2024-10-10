ВСП уволил судью Инну Масло за совершение существенного дисциплинарного проступка

Судью Высшего административного суда Украины уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Источник фото: НАБУ

Высший Совет правосудия уволил судью Высшего административного суда Украины Инну Масло. Как сообщили в ВСП, судью уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.

«10 октября 2024 года Высший совет правосудия решил уволить судью Высшего административного суда Украины Инну Масло на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - отметили там.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что судью Высшего административного суда Украины Инну Масло временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Как сообщили в Высшем совете правосудия, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 9 сентября.

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