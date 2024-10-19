У ПФУ відповіли, скільки пенсіонерів отримують пенсію понад 10 тисяч гривень

Середня пенсія на 1 жовтня склала 5 851,9 грн.

Станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, проте, як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, реально (з урахуванням річної інфляції) – зросла на 0,7%. Про це писала «Судово-юридична газета».

За інформацією Пенсійного фонду, середня пенсія на 1 жовтня склала 5 851,9 грн.

Розподіл пенсіонерів за рівнем виплат:

25,8% пенсіонерів отримували середню пенсію до 3 тисяч грн.

35,9% – від 3001 до 5 000 грн.

25,6% - від 5001 до 10 000 грн.

12,7% - понад 10 000 грн.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо.

Також очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович анонсувала підвищення пенсій.

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