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В Чехии пожаловались, что набор в армию идет не так хорошо, и «придется принимать более радикальные меры»

10:37, 19 октября 2024
По его словам, начальника Генерального штаба Чехии армия перестает быть конкурентоспособной.
В Чехии пожаловались, что набор в армию идет не так хорошо, и «придется принимать более радикальные меры»
Источник фото: Petra Horáková Krištofová
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По словам начальника Генерального штаба Чехии Карела Ржеки, набор в армию происходит не так хорошо, как в этом нуждается армия, а показатели в этом году неутешительны.

Об этом он сказал после открытия пражской выставки «Двадцать лет с момента отмены обязательной военной службы в наших странах», пишут в Ceske Noviny.

Согласно отчету Министерства обороны, на начало этого года в оборонном ведомстве насчитывалось 27 826 профессиональных военнослужащих и 4 266 военнослужащих активного резерва. Согласно стратегическим планам, к 2030 году армия хочет иметь 30 тысяч профессиональных военных и 10 тысяч военнослужащих активного резерва.

По словам Ржеки, для армии важно не только пополнение призывного контингента, но и разница между тем, сколько людей увольняется из армии и сколько приходит к ней.

«В этом году цифры совсем плохие, и тенденция не очень хорошая», – сказал он журналистам.

По его словам, в будущем армии придется принимать более радикальные меры, касающиеся, в частности, льгот для военнослужащих.

«Потому что армия перестает быть конкурентоспособной», - сказал он.

Обязательная военная служба в Чехии закончилась в конце 2004 года, и тогда это имело абсолютный смысл, считает Ржека, и армия двигалась вперед благодаря профессионализации.

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