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В Оболонському районі Києва до 26 листопада обмежать рух транспорту

23:00, 19 жовтня 2024
Більш ніж на місяць частково обмежать рух транспорту вулицею Зої Гайдай.
В Оболонському районі Києва до 26 листопада обмежать рух транспорту
Ілюстративне зображення: Уніан/Скакодуб Андрій/POOL
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У столиці із 19 жовтня орієнтовно до 26 листопада частково обмежать рух транспорту вулицею Зої Гайдай, а також повністю обмежать рух підземним переходом.

Як повідомляють у КМДА, обмеження пов’язані з ремонтними роботами підземного переходу.

На час виконання ремонтних робіт у підземному переході маршрути трамваїв № 16-К та автобусів № 11-ТК закриють, натомість курсуватиме тимчасовий автобус № 16-Т.

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Київ дороги

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