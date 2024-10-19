В Оболонському районі Києва до 26 листопада обмежать рух транспорту

Більш ніж на місяць частково обмежать рух транспорту вулицею Зої Гайдай.

Ілюстративне зображення: Уніан/Скакодуб Андрій/POOL

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У столиці із 19 жовтня орієнтовно до 26 листопада частково обмежать рух транспорту вулицею Зої Гайдай, а також повністю обмежать рух підземним переходом.

Як повідомляють у КМДА, обмеження пов’язані з ремонтними роботами підземного переходу.

На час виконання ремонтних робіт у підземному переході маршрути трамваїв № 16-К та автобусів № 11-ТК закриють, натомість курсуватиме тимчасовий автобус № 16-Т.

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