В Оболонському районі Києва до 26 листопада обмежать рух транспорту

У столиці із 19 жовтня орієнтовно до 26 листопада частково обмежать рух транспорту вулицею Зої Гайдай, а також повністю обмежать рух підземним переходом.
Як повідомляють у КМДА, обмеження пов’язані з ремонтними роботами підземного переходу.
На час виконання ремонтних робіт у підземному переході маршрути трамваїв № 16-К та автобусів № 11-ТК закриють, натомість курсуватиме тимчасовий автобус № 16-Т.
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