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Україна повернула з російського полону 95 захисників, фото

08:47, 19 жовтня 2024
Повернулися воїни, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.
Україна повернула з російського полону 95 захисників, фото
Джерело фото: Володимир Зеленський / Facebook
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Україні вдалося провернути з російського полону 95 військових. Про це повідомив Презмдент Володимир Зеленський.

«95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину», - зазначив Президент.

За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, вдалося повернути чимало оборонців, які були засуджені рф на тривалі терміни.

«20 з них отримали вироки від країни-агресора до довічного увʼязнення!», - зазначив він.

Щоб зафіксувати стан повернутих, на місці обміну перебувають працівники Офісу Омбудсмана. Вони також інформують оборонців про їхні права надалі, зокрема на реабілітацію, соціальну та медичну допомогу.

Джерело фото: Володимир Зеленський / Facebook

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