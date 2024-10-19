Франція підтримала План перемоги Володимира Зеленського

Жан-Ноель Барро: Перемога України важлива для світового порядку.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив підтримку Плану перемоги, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AP з посиланням на заяву французького міністра.

Барро підкреслив важливість згуртування міжнародної спільноти навколо цього плану: «Перемога росії стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу. Ось чому наші контакти повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації Плану перемоги президента Зеленського та згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн».

Міністр також зазначив, що український спротив є ключовим у стримуванні лінії фронту, яка «розділяє Європу та росію володимира путіна, свободу та гноблення».

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