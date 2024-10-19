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Міністри оборони G7 підтримали шлях України до членства в НАТО

20:26, 19 жовтня 2024
Міністри оборони G7 підтвердили підтримку євроатлантичної інтеграції України.
Міністри оборони G7 підтримали шлях України до членства в НАТО
Джерело фото: Главком
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Міністри оборони країн G7 висловили свою підтримку незворотному шляху України до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Це зазначено у спільній заяві, опублікованій за підсумками зустрічі у Неаполі, повідомляє «Європейська правда».

У заяві міністри підкреслили, що планують продовжувати надавати Україні допомогу, зокрема військову, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. «Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО», — йдеться в документі.

Крім того, міністри наголосили на важливості підтримки навчальних та тренувальних потреб українських сил оборони. Вони відзначили зусилля НАТО та ЄС в рамках Програми НАТО з надання допомоги та навчання в галузі безпеки для України, а також Місії ЄС з військової допомоги.

Міністри вважають пріоритетним завданням створення української армії, яка буде взаємосумісна з країнами-членами НАТО та зможе захистити Україну та стримувати майбутні атаки. «Нашою кінцевою метою залишається досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права, викладеного в Статуті ООН та його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету і територіальної цілісності України», — підкреслюється у заяві.

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НАТО G7

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