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Як отримати кредит на придбання енергообладнання – пояснення Міненерго

21:38, 19 жовтня 2024
Міністерство енергетики надало інструкцію для громадян та підприємців для покращення енергоефективності.
Як отримати кредит на придбання енергообладнання – пояснення Міненерго
Джерело фото: dnepr.express
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Міністерство енергетики України пропонує споживачам покроковий гід, який допоможе визначити оптимальні рішення для досягнення енергонезалежності та підвищення енергоефективності житла чи бізнесу. Ознайомитися з інформацією про діючі програми можна на сайті Міненерго.

  • Визначтеся з потребами. Перш ніж рухатися далі, споживачам слід ознайомитися з умовами обраної програми. Це можна зробити на сайті Міненерго та ресурсах банків-партнерів.
  • Попередня технічна консультація. Після вибору програми рекомендується провести консультацію з представником виробника або технічним консультантом. Пошукайте інформацію про можливі рішення в інтернеті, оберіть модель обладнання та підготуйте запитання для фахівців.
  • Звернення до банку. Якщо фінансове рішення вас влаштовує, зверніться до банків, що співпрацюють у рамках цільових програм. Досліджуйте умови кредитування.
  • Запит прорахунку кредиту. Після отримання попередньої інформації від банку, зробіть запит на прорахунок деталей кредиту. Це можна зробити телефоном, і представник банку надасть інформацію про умови укладення договору.
  • Установка обладнання. Після підписання договору не зволікайте з монтажем обладнання. Устаткування має бути встановлено в зазначені терміни, щоб дотримуватися умов угоди.
  • Звернення на гарячу лінію. На будь-якому етапі програми ви можете звернутися на урядову гарячу лінію 15-49 СТРУМ для отримання консультацій та рекомендацій.
  • Отримайте обладнання. Ви стали власником обладнання, яке підвищить енергоефективність і сприятиме ощадливому споживанню енергоресурсів. Дякуємо за співпрацю!
  • Діліться досвідом. Якщо ваші сусіди мають схожі проблеми, поділіться своїм досвідом, надаючи повну інформацію та користуючись офіційними джерелами.

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