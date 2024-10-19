Рустем Умєров закликав G7 інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс

Міністр оборони України підкреслив пріоритет оборони на зустрічі міністрів G7.

Джерело фото: Rustem Umerov

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі міністрів оборони країн "Групи семи" в Неаполі закликав міжнародних партнерів інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.

«Оборона є найважливішим пріоритетом як для нас, так і для наших ключових союзників. Це перша зустріч міністрів оборони G7 за 51 рік, присвячена глобальній безпеці, і я вдячний міністру оборони Італії за запрошення України», — зазначив Умєров, підкреслюючи важливість цього заходу.

Міністр висловив вдячність міжнародним партнерам за підтримку українських військових, які сміливо протистоять російській агресії. Він обговорив розвиток оборонної промисловості як України, так і Європи, та запропонував інвестиції в український ОПК. «Відкриття нових виробництв в Україні дозволить прискорити постачання зброї та боєприпасів», — додав він.

Умєров також поінформував присутніх про ситуацію на фронті та представив План перемоги президента України. Він закликав прискорити постачання обіцяної допомоги, що є критично важливим для захисту цивільного населення і військових. Окрім того, міністр підкреслив важливість активної участі союзників у навчанні українських бригад та укомплектуванні їх сучасною зброєю.

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