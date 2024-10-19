«Не буває нічого, що стається просто так», – Зеленський про повернення 95 українців з російського полону

Володимир Зеленський закликав до посилення обмінних можливостей України.

Джерело фото: mil.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні прокоментував успішний обмін, в результаті якого Україні вдалося повернути 95 своїх громадян з російського полону. Він підкреслив важливість посилення можливостей України для проведення подальших обмінів.

Зеленський висловив вдячність усій команді, яка займається обмінами, а також українським військовим, які допомагають формувати обмінний фонд для держави. «Пишаюся всіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону», — зазначив президент.

Він також наголосив, що для досягнення результатів Україні необхідні сильні позиції, адже «не буває нічого, що стається просто так». «У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує», — додав Зеленський.

Президент поінформував, що 95 поверненим полоненим надається необхідна допомога, і Україна продовжує працювати над звільненням як військових, так і цивільних. «Це дуже складний процес, але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх», — підкреслив Зеленський.

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