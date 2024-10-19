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Укрметалургпром попередив, що зупинка бронювання робочих місць загрожує українській промисловості

21:20, 19 жовтня 2024
Втрачений час на аудит загрожує економіці, – президент «Укрметалургпрома» про зупинку бронювання.
Укрметалургпром попередив, що зупинка бронювання робочих місць загрожує українській промисловості
Джерело фото: epravda.com.ua
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Президент «Укрметалургпрома» Олександр Каленков під час прес-конференції попередив, що зупинка бронювання робочих місць, ініційована урядом, може суттєво загрожувати промисловості. Він зазначив, що підприємства ризикують втратити кваліфікованих працівників, підготовка яких займає багато років, що може призвести до зупинки виробництва.

«Зупинка бронювання для підприємств гірша, ніж блекаути або ракетні обстріли. У нас можуть забрати кадри, які ми просто не зможемо замінити ні за місяці, ні за роки», — наголосив Каленков. За його словами, деякі підприємства не змогли подовжити статус критично важливих, оскільки списки на бронювання не приймаються. Він зауважив, що якщо територіальні центри комплектування зайдуть на підприємства, це може призвести до втрати решти кваліфікованих працівників, і підприємства зупиняться.

Каленков також вказав на те, що в системі визнання підприємств критичними є лазівки для спекуляцій, але їх можна закрити без зупинки бронювання для підприємств, які залишаються важливими для економіки та оборони України. Він підкреслив, що продукція його підприємств, зокрема спецсталь для броні та арматура для фортифікаційних споруд, має пряме відношення до потреб Збройних Сил.

«Нам потрібно не 50% бронювати, а значно більше, оскільки вже зараз від 15 до 27% співробітників в нашій галузі мобілізовані. Це десятки тисяч людей, які нині воюють», — додав він.

Каленков закликав владу навести порядок у процесі визнання критичності підприємств, не зупиняючи бронювання. «Втрачений час на аудит може призвести до значних економічних втрат», — резюмував він.

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мобілізація бронювання

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