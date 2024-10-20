На Кировоградщине судили администратора Telegram-канала, который сообщал о местах раздачи ТЦК «оливок»

В Светловодске судили мужчину за препятствование работе Вооруженных сил Украины, замаскировав сообщения о «повестках» «оливками».

В Светловодске Кировоградской области разоблачили местного жителя, который через анонимный Telegram-канал сообщал о местах выдачи повесток. Суд признал его виновным в препятствовании работе Вооруженных сил Украины, говорится в приговоре суда по делу № 401/2769/24.

С июля 2024 года мужчина публиковал информацию о локациях, где работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выдают повестки. Это позволяло военнообязанным избегать получения повесток и мобилизации.

Злоумышленник пытался замаскировать свои сообщения, заменяя слово «повестки» на «оливки» и прикрепляя к ним фотографии овощей. Чат назывался «Повестки Светловодск или оливки».

Во время разоблачения мужчина заключил сделку с прокурором, признали свою вину и помог следствию выяснить все обстоятельства дела. Светловодский районный суд назначил ему пять лет заключения с испытательным сроком на два года.

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