В Хмельницкой области судили администратора Viber и Telegram-каналов о местах раздачи повесток

Суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и 31-летним мужчиной, который сообщал о местонахождении сотрудников ТЦК.

В Хмельницкой области суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и 31-летним жителем Шепетовского района, который администрировал Viber и Telegram-каналы о раздаче повесток сотрудниками ТЦК. Об этом сообщает обласная прокуратура.

Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока на 1 год.

Установлено, что он не только администрировал сообщества о повестках, но и привлекал других людей, чтобы они сообщали о мерах по оповещению в Изяславе и Шепетовке.

Действуя таким образом, мужчина четко знал и отдавал себе отчет, что такие действия препятствуют законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Во время испытательного срока он обязан периодически являться на регистрацию в орган пробации, а также сообщать его об изменении места жительства, учебы или работы.

Ранее мы писали, что в Киеве администратор Телеграм-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы.

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