На Закарпатье мужчина за 8 тысяч долларов пытался переправить военнообязанного в Румынию

За денежное вознаграждение подозреваемый согласился сопровождать «клиента» до границы с Румынией.

На Закарпатье разоблачили очередной канал незаконного пересечения границы с Румынией. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

В частности, 32-летнему мужчине доложено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу за денежное вознаграждение.

Установлено, что фигурант действовал в группе лиц, занимавшихся организацией незаконной переправки мужчин в страны ЕС.

За денежное вознаграждение подозреваемый согласился сопровождать «клиента» до границы с Румынией, предоставляя ему указания по дальнейшему пересечению. Предварительно мужчина должен был поселиться в одной из гостиниц Солотвина и выжидать там подходящее время для пересечения границы.

Дельца разоблачили сразу после получения средств – 8100 долларов. В ближайшее время ему будут выбирать меру пресечения.

В то же время проверяется причастность других лиц к указанному правонарушению.

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