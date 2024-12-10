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На Киевщине мужчина во время ссоры отдал в руки жене гранату, которая взорвалась, — женщина погибла

23:12, 10 декабря 2024
Во время конфликта со своей женой мужчина передал ей гранату, приведенную в боевое положение.
На Киевщине мужчина во время ссоры отдал в руки жене гранату, которая взорвалась, — женщина погибла
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В Броварах в Киевской области мужчина во время ссоры отдал в руки жене гранату. Женщина погибла от полученных травм. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

47-летнему мужчине, совершившему умышленное убийство женщины, взорвав боевую гранату, сообщено о подозрении.

Установлено, что мужчина во время конфликта со своей гражданской женой передал ей гранату, которая была приведена в боевое положение. В результате чего произошел взрыв и от полученных травм 52-летняя женщина скончалась в медицинском заведении.

После совершенного подозреваемый скрылся с места происшествия. Правоохранители оперативно установили личность мужчины.

При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры 47-летнему, ранее судимому местному жителю, по факту незаконного приобретения и хранения взрывного устройства, а также в умышленном убийстве сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 115 УК Украины) .

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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прокуратура Бровары Киевская область граната боеприпасы

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