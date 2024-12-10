На Київщині чоловік під час сварки віддав в руки дружині гранату, яка вибухнула, — жінка загинула

Під час конфлікту із своєю дружиною чоловік передав їй гранату, що була приведена у бойове положення.

У Броварах на Київщині чоловік під час сварки віддав в руки дружині гранату. Жінка загинула під отриманих травм. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

47-річному чоловіку, який вчинив умисне вбивство жінки, підірвавши бойову гранату, повідомлено про підозру.

Встановлено, що чоловік, під час конфлікту із своєю цивільною дружиною, передав їй гранату, що була приведена у бойове положення. У результаті чого стався вибух і від отриманих травм 52-річна жінка померла в медичному закладі.

Після вчиненого підозрюваний втік з місця події. Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури 47-ми річному, раніше судимому місцевому мешканцю, за фактом незаконного придбання та зберігання вибухового пристрою, а також в умисному вбивстві повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 115 КК України).

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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