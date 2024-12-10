Понад 44% українців довіряють Дональду Трампу – результати опитування

В Україні більше довіряють Дональду Трампу, ніж у країнах Європи.

Фото: cnn.com

Новообраному президенту США Дональду Трампу довіряють понад 44% опитаних соціологами українців. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на результати опитування на замовлення Центру «Нова Європа».

44,6% респондентів заявили про довіру до Трампа, що суттєво більше, аніж показники навіть найбільш прихильної до Трампа Угорщини, де Трампу довіряють 37%. Наприклад, у Франції Трампу довіряли 16%, у Великій Британії – 30%.

Імовірно, за таким високим рівнем підтримки стоїть очікування від нової адміністрації США рішучішої політики щодо України, або певні сподівання на обіцянки Трампа про «швидке відновлення миру».

Опитування проводилося у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року. Вибірка дослідження складає 1000 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

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