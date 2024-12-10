Более 44% украинцев доверяют Дональду Трампу – результаты опроса

В Украине больше доверяют Дональду Трампу, чем в странах Европы.

Фото: cnn.com

Новоизбранному президенту США Дональду Трампу доверяют более 44% опрошенных социологами украинцев. Об этом сообщила «Европейская правда» со ссылкой на результаты опроса по заказу Центра «Новая Европа».

44,6% респондентов заявили о доверии к Трампу, что существенно больше, чем показатели даже наиболее благосклонной к Трампу Венгрии, где Трампу доверяют 37%. Например, во Франции Трампу доверяли 16%, в Великобритании – 30%.

Вероятно, за столь высоким уровнем поддержки стоит ожидание от новой администрации США более решительной политики в отношении Украины или определенные надежды на обещания Трампа о «скором восстановлении мира».

Опрос проводился в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года. Выборка исследования составляет 1000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

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