Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Житель Житомирщины получил наказание за жестокое избиение мужчины, который мешал ему познакомиться с девушкой

21:03, 10 декабря 2024
Мужчине назначили 5,5 лет заключения и выплату 300 тысяч грн материального и морального ущерба.
Житель Житомирщины получил наказание за жестокое избиение мужчины, который мешал ему познакомиться с девушкой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор 24-летнему мужчине, который избил незнакомца, потому что тот мешал познакомиться с девушкой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчине назначили пять с половиной лет лишения свободы. Также он должен выплатить потерпевшему более 100 тыс. грн материальной и 200 тыс. грн морального вреда. До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под стражей.

В деле №274/4032/22 говорится, что ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице в Бердичеве поконфликтовал с незнакомцем, потому что тот мешал ему познакомиться с девушкой. Имея умысел на причинение телесных повреждений, он ударил потерпевшего локтем в лицо, от чего мужчина упал на асфальт, потеряв сознание. После этого обвиняемый потряс головой потерпевшего и отпустил ее, ударив о землю. В результате этих действий мужчина получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни.

Обвиняемый не признал своей вины в предъявленном обвинении, указав, что причинил такие повреждения по неосторожности и не желал таких последствий. Однако в судебном заседании его вина в инкриминируемом тяжком преступлении была полностью подтверждена рядом доказательств, в частности, свидетельскими показаниями, экспертными выводами, протоколами следственных экспериментов.

Избирая меру наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, лицо обвиняемого, ранее неоднократно судимого, по месту отбывания наказания характеризовалось отрицательно, а также отрицательно зарекомендовало себя по месту содержания под стражей. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, смягчающих обстоятельств - не установил.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика приговор побои

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Клиенты, которые планируют перечислять деньги сверх лимита, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов – банки подписали меморандум

При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, будут производиться переводы в пределах подтвержденного дохода.

Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность 23 декабря

В составе Службы дисциплинарных инспекторов будут работать 21 дисциплинарный инспектор.

Собеседования с кандидатами на должность члена ВККС состоятся 14 января

На вакантную должность члена ВККС претендуют судьи Оксана Андрейчук и Виталий Крикливый.

Судьям, работающим в суде, расположенном в зоне активных боевых действий, предлагают доплачивать до 21 тысячи грн

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о доплатах судьям.

Деньги за уничтоженную технику врага можно получить в течение 72 часов после согласования рапорта через Армию+ – Катерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко обещает, что военные смогут подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через Армию+ и получить деньги в течение 72 часов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України