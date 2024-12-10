Житель Житомирщины получил наказание за жестокое избиение мужчины, который мешал ему познакомиться с девушкой

Мужчине назначили 5,5 лет заключения и выплату 300 тысяч грн материального и морального ущерба.

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор 24-летнему мужчине, который избил незнакомца, потому что тот мешал познакомиться с девушкой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчине назначили пять с половиной лет лишения свободы. Также он должен выплатить потерпевшему более 100 тыс. грн материальной и 200 тыс. грн морального вреда. До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под стражей.

В деле №274/4032/22 говорится, что ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице в Бердичеве поконфликтовал с незнакомцем, потому что тот мешал ему познакомиться с девушкой. Имея умысел на причинение телесных повреждений, он ударил потерпевшего локтем в лицо, от чего мужчина упал на асфальт, потеряв сознание. После этого обвиняемый потряс головой потерпевшего и отпустил ее, ударив о землю. В результате этих действий мужчина получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни.

Обвиняемый не признал своей вины в предъявленном обвинении, указав, что причинил такие повреждения по неосторожности и не желал таких последствий. Однако в судебном заседании его вина в инкриминируемом тяжком преступлении была полностью подтверждена рядом доказательств, в частности, свидетельскими показаниями, экспертными выводами, протоколами следственных экспериментов.

Избирая меру наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, лицо обвиняемого, ранее неоднократно судимого, по месту отбывания наказания характеризовалось отрицательно, а также отрицательно зарекомендовало себя по месту содержания под стражей. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, смягчающих обстоятельств - не установил.

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