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Для ФЛП с высоким риском введут углубленное изучение деятельности — меморандум банков

17:16, 10 декабря 2024
ФЛП также ожидает усиленный мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода.
Для ФЛП с высоким риском введут углубленное изучение деятельности — меморандум банков
Фото: depositphotos
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Как известно, Приватбанк, Ощадбанк, Универсалбанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков подписали меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг».

Документ предусматривает введение унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их финансовых операций, в частности, вводит месячный лимит операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, 50 тыс. грн с 1 февраля следующего года.

Для клиентов со средним и низким уровнем риска предел устанавливают в размере 150 тыс. грн в месяц с 1 февраля и снижают до 100 тыс. грн с 1 июня.

Кроме того, по данным «РБК-Украина», банки договорились, что для новосозданных ФЛП (до 6 месяцев) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения (высокий риск) вводят углубленное изучение его бизнес деятельности при установлении деловых отношений (суть, масштаб и вид деятельности клиента, вид услуг/продуктов, за которыми клиент обращается в банк, объем финансовых операций, которые планирует проводить клиент в банке в течение месяца и т.п.) и усиленный мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода/месяц по 1 группе налогообложения.

Для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3-й группы будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

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НБУ ФЛП банк

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