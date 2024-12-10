Не приму ни одного цента, — Дональд Трамп пообещал отказаться от президентской зарплаты и пенсии

Сейчас зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что во время второй каденции намерен отказаться от всех материальных льгот, включая президентскую зарплату и пенсию. Об этом он сказал в эфире программы Meet the Press телеканалу NBC News.

Он, в частности, объявил, что не будет получать президентскую зарплату в $400 тысяч в год, а также откажется от пенсии на всю жизнь.

«Я не приму ни одного цента. Это мой вклад в сокращение расходов государства», – заявил Трамп.

Он отметил, что может стать первым президентом США, не получившим финансовое вознаграждение за свою работу, «разве что, возможно, Джордж Вашингтон».

Как известно, зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год. Кроме нее американский лидер получает дополнительно 50 тысяч на официальные расходы, 19 тысяч – на организацию приемов и 100 тысяч – на командировки.

Пенсия бывших президентов США сегодня составляет 219 тысяч долларов в год. Кроме пенсии, бывшие президенты получают другие привилегии, такие как финансирование офисов и сотрудников, государственную охрану на всю жизнь, а также безвозмездную медицинскую помощь при соблюдении определенных условий.

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